Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном мореLenta.ru 11:46
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек альянса Йенс Столтенберг в Вашингтоне, передает РИА Новости.
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Мы согласовали пакет мер по улучшению нашего ситуационного реагирования. И усилили нашу поддержку Грузии и Украине в таких областях, как подготовка морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикКрасная весна 14:44
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Обновлено вчера в 13:19
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Обновлено в 10:23