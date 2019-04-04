Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном мореLenta.ru 11:46

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек альянса Йенс Столтенберг в Вашингтоне, передает РИА Новости.
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В НАТО одобрили меры по расширению присутствия в Черном море

Интерфакс11:10

НАТО расширит масштабы разведки и увеличит число учений в Черном море

ТАСС14:31

НАТО усилит разведку и число учений в Черном море

Газета.Ru14:37

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море

РИА Новости11:54

Страны НАТО согласовали пакет мер против России в Черном море

РБК13:37

В Совфеде оценили согласование в НАТО мер по поддержке Украины

RT на русском12:08

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины

Известия11:23
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Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Обновлено в 11:39
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика

Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс

Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Следствие попросило арестовать мэра Евпатории

Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Шведский военный самолет несколько часов кружил над Петербургом

Обновлено в 12:22
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы.
Обновлено в 08:39
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 06:54
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Футбол

Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.
Обновлено в 14:53
Авто

Tesla испытала рекордное падение продаж

Tesla объяснила снижение продаж не до конца отлаженной системой поставок новой Model 3, отметив, что на конец первого квартала 10,6 тыс. машин находились в пути к конечным потребителям.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 14:22
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Секретную базу обнаружили журналисты под Краснодаром

В краснодарской области нашли секретную базу Минобороны, где базируются военные специалисты перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Общество

Голикова рассказала о росте смертности в России

В 32 регионах России в 2018 году выросла смертность.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Культура

Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:02
Общество

Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы приостановил разбирательство по иску хоккеиста Александра Фролова к его бывшей жене, певице Юлии Началовой и инвестиционной компании ООО «Весенние инвестиции» о признании недействительной сделки по договору цессии.
Обновлено в 09:51
Общество

Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации

Основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру. Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 14:42
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