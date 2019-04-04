Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном мореРИА Новости 11:54
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне. Предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.
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Мы согласовали пакет мер по улучшению нашего ситуационного реагирования. И усилили нашу поддержку Грузии и Украине в таких областях, как подготовка морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикКрасная весна 14:44
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