с чего всё началось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию. Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Экономика Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Экономика Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Политика Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2» Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.

Общество Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Авто Рендер концепт-кара LADA X-Flow появился в Сети LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России «Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

Общество Стало известно, как оформить электронный паспорт в России Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.

Политика О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.

Общество Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят на поезд Эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Политика Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.