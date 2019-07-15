Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМДРИА Новости 16:25
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию. С подобным заявлением он выступил в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.Life.ru15:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Политика
Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде
Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 22:02
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено в 22:12
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Политика
Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei
Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено в 23:09
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено в 23:05
Общество
Астрологи назвали знак зодиака, которому повезет во всем
Если Стрельцам не хватает любви, то рядом сразу де появляется человек, способный избавить их от одиночества.
Обновлено в 22:56
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Экономика
К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец
К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец В дело о банкротстве двух российских предприятий украинской продовольственной группы «Милкиленд», инициированном банком «Возрождение», неожиданно включился индивидуальный предприниматель Сергей Шимов.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Экономика
Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ
Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.
Обновлено в 21:46
Происшествия
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Обновлено в 16:05
Политика
Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым
Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.
Обновлено в 20:00
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Авто
Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце 2019 года в РФ было продано 2 тыс. 567 новых авто из семейства LADA XRAY, что на 11,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 01:35
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Общество
В Москве в понедельник ожидается до +22°С
В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
Обновлено в 23:13
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42