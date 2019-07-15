с чего всё началось

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию. С подобным заявлением он выступил в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Общество Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Политика Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.

Происшествия В США 18 собак съели своего хозяина В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Политика Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Наука Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.

Общество Астрологи назвали знак зодиака, которому повезет во всем Если Стрельцам не хватает любви, то рядом сразу де появляется человек, способный избавить их от одиночества.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Шоу-бизнес Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь 32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Экономика К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец В дело о банкротстве двух российских предприятий украинской продовольственной группы «Милкиленд», инициированном банком «Возрождение», неожиданно включился индивидуальный предприниматель Сергей Шимов.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Спорт Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.

Экономика Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.

Политика Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».

Общество Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.

Шоу-бизнес Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.

Общество Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).

Авто Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце 2019 года в РФ было продано 2 тыс. 567 новых авто из семейства LADA XRAY, что на 11,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.