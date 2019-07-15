с чего всё началось

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию. С подобным заявлением он выступил в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

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Происшествия В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии.

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