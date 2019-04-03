Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном мореРБК 20:36
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обновлено в 11:44
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 22:00
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено в 13:44
Экономика
Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.
Обновлено в 14:37
Космос
NBC News (США): «гипотеза зоопарка», возможно, объясняет, почему мы не видим инопланетян (NBC News)
Спросите своих друзей, почему ученые до сих пор не смогли обнаружить инопланетян, и вы можете быть уверены в том, что, по крайней мере, один из них предложит вам следующее объяснение: представители рода человеческого этого не достойны.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено в 16:30
Политика
Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:46
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей
Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия
СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Как отмечает агентство, в докладе нет информации о том, проходили ли в этом же центре приборы другого самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение в марте этого года.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Кино
В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»
Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Обновлено в 16:31
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Здоровье
Назван ключ к избавлению от висцерального жира
Ключом к избавлению от вредного висцерального жира является диета, подобранная индивидуально для максимальной эффективности.
Обновлено в 02:45
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено в 20:32
Общество
Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам
Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль»
"Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:01
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
Обновлено в 04:39
Технологии
Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование
Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
Обновлено в 05:09