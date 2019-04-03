В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном мореРБК 20:36

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне.

В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море

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