Политика

В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном мореРБК 20:36

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне.
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НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

РИА Новости22:41

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Lenta.ru18:55

Россия опасается агрессии НАТО в Крыму и Керченском проливе

Независимая газета12:35
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Армия и оружие

Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС

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Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
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Экономика

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Космос

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Спросите своих друзей, почему ученые до сих пор не смогли обнаружить инопланетян, и вы можете быть уверены в том, что, по крайней мере, один из них предложит вам следующее объяснение: представители рода человеческого этого не достойны.
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Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:46
Авто

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Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия

СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Как отмечает агентство, в докладе нет информации о том, проходили ли в этом же центре приборы другого самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение в марте этого года.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

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Обновлено в 10:21
Наука

В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика

В России могут появиться пять новых налогов

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено в 21:22
Энергетика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Обновлено в 22:58
Кино

В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»

Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
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Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 14:39
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Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено в 16:31
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
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Назван ключ к избавлению от висцерального жира

Ключом к избавлению от вредного висцерального жира является диета, подобранная индивидуально для максимальной эффективности.
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На журналиста Василия Уткина совершено нападение

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Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 22:33
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
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Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
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Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование

Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
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Кэй Бэйли Хатчисон
Американский политик
Американский политик, постоянный представитель США при НАТО c 28 августа 2017 года. Сенатор США от штата Техас в 1993-2013 годах, член республиканской партии.
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