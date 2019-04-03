В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном мореРБК вчера в 20:36

с чего всё началось

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне.

В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море

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