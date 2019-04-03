Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном мореРБК вчера в 20:36
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить173
с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.Коммерсантъвчера в 23:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы подал в отставку
Обновлено вчера в 10:47
Здоровье
Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака
Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море
Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.
Обновлено в 00:46
Общество
Названы самые востребованные специалисты в эпоху цифровизации
Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, какие специалисты станут наиболее востребованными в эпоху цифровизации.
Обновлено в 00:42
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Общество
Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Чесна", на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми, разбился во вторник вечером в горах в Северной Македонии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В детском лагере под Хабаровском произошел пожар
В ночь на 3 апреля в детском лагере "Океан" в районе села Воронежское-1 в пригороде Хабаровска произошел пожар.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Культура
Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста
Обновлено вчера в 05:19
Кино
В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»
Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Поезд насмерть сбил 14-летнюю школьницу под Новосибирском
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
Обновлено вчера в 18:25
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
В Донецкой области возбудили дело по факту возможного нарушения избирательного процесса
Полиция Донецкой области расследует возможное нарушение избирательного процесса, из-за чего один из кандидатов в президенты Украины получил большую поддержку, чем было заявлено при передаче голосов в ЦИК.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
«Спартак» пожелал удачи форварду Роше в новом клубе
Московский "Спартак" пожелал удачи нападающему Педро Роше, который на правах аренды перешел в бразильский "Крузейро", передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:30
Экономика
В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья
Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
Обновлено вчера в 08:05
Автоспорт
Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1»
Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика
Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур
Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход
На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Власти Риги не разрешат снести памятник советским воинам-освободителям
Обновлено вчера в 18:11
Общество
В Москве наградили лучших участников олимпиады «Я – профессионал»
Обновлено вчера в 11:27