Политика
В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМДRT на русском 14:36
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Я призываю Россию проявить политическую волю и сохранить договор, вернувшись к его выполнению», — приводит его слова РИА Новости.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
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Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график
Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
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Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
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Политика
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Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
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Транспорт
Из-за коллапса в Шереметьево уральцы не могут получить свой багаж
В аэропорту Шереметьево складывается сложная ситуация с багажом, из-за чего уральцы, летевшие через Москву, остались на несколько суток без своих чемоданов.
Обновлено в 08:03
Здоровье
В Великобритании предложили продавать сладости в «отталкивающих» упаковках
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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
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Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
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Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом
Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов
Обновлено в 09:52
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Общество
«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса
С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
На юго-западе Москвы из-за взрыва кондиционера загорелась квартира. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
«Люблю, умею, практикую». Дима Билан рассказал о сексе
Обновлено в 17:03
Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Авто
Seat показал первый серийный электрокар
Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 10:51
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Нюша объяснила слова Крида об их расставании «внутренними комплексами»
Мингалимова напомнила, что во многих интервью музыкант упомянул, что пара рассталась из-за разного материального статуса, а также из-за того, что якобы семья Нюши не одобряла их отношения.
Обновлено в 15:04
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Наука
Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
Обновлено вчера в 08:07
Хоккей
Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»
Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено в 16:57