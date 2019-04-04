Политика

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМДRT на русском 14:36

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Я призываю Россию проявить политическую волю и сохранить договор, вернувшись к его выполнению», — приводит его слова РИА Новости.
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НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Газета.Ru16:45

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

RT на русском14:36

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД

ТАСС13:19

Генсек НАТО призвал Россию проявить «политическую волю» для сохранения ДРСМД

РЕН ТВ15:15

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Московский Комсомолец13:46

Генсек НАТО напомнил России о соблюдении ДРСМД

Росбалт13:23

НАТО предложило России «проявить волю» для спасения договора о ракетах

РБК14:24
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Политика

Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций

Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Транспорт

Из-за коллапса в Шереметьево уральцы не могут получить свой багаж

В аэропорту Шереметьево складывается сложная ситуация с багажом, из-за чего уральцы, летевшие через Москву, остались на несколько суток без своих чемоданов.
Обновлено в 08:03
Здоровье

В Великобритании предложили продавать сладости в «отталкивающих» упаковках

Медицинская ассоциация Великобритании предложила продавать сладости и газированные напитки в специальной "отталкивающей" упаковке.
Обновлено в 04:51
Политика

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Спорт

Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом

Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Общество

«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса

С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Политика

МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17

МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Москве

На юго-западе Москвы из-за взрыва кондиционера загорелась квартира. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

«Люблю, умею, практикую». Дима Билан рассказал о сексе

Обновлено в 17:03
Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Авто

Seat показал первый серийный электрокар

Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 10:51
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Нюша объяснила слова Крида об их расставании «внутренними комплексами»

Мингалимова напомнила, что во многих интервью музыкант упомянул, что пара рассталась из-за разного материального статуса, а также из-за того, что якобы семья Нюши не одобряла их отношения.
Обновлено в 15:04
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Наука

Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем

Обновлено вчера в 08:07
Хоккей

Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено в 16:57
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