В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМДRT на русском 14:36

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Я призываю Россию проявить политическую волю и сохранить договор, вернувшись к его выполнению», — приводит его слова РИА Новости.

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

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