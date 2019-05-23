Политика
В НАТО призвали Россию покинуть КрымГазета.Ru 02:26
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич. Он также назвал воссоединение Крыма с РФ "аннексией" и потребовал от Москвы прекратить поддерживать ополченцев Донбасса.
Читать в источнике
Оценить1042
Это абсолютно исключено. Войска, которые находятся на территории Крыма, подразделения армии нашей страны, обеспечивают полную и эффективную защиту региона и его населения.
— Сергей Цеков, украинский политикТелеканал 360° 01:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Reuters: смартфоны Huawei не смогут обновлять Android
Как сообщает Reuters, американская корпорация Google приостановила бизнес-отношения с крупнейшей китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies.
Обновлено 19 мая в 17:10
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Компания Toyota наладит выпуск запчастей для модели Supra
Шигеки Томояма, глава Gazoo Racing, подтвердил информацию о том, что компания Toyota начнет выпуск запчастей для модели Supra четвертого и пятого поколений.
Обновлено в 00:39
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»
Обновлено вчера в 23:46
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11
Технологии
Компания Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом
Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 03:29
Экономика
Набиуллина рассказала о пике инфляции
Российская экономика уже прошла пик инфляции в марте 2019 года.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Религия
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме
Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Транспорт
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Мать рэпера Децла сменила замки после переезда невестки и внука
Мать рэпера Децла, умершего минувшей зимой после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет, поменяла замки в квартире после того, как внук и невестка переехали.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе
Обновлено вчера в 06:31
Здоровье
Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака
Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Лопырева не может оставить трехмесячного сына ради поездки в Канны
Модель ведет активный образ жизни и призывает делать то же самое всех молодых мам, но при этом она даже на три дня не готова расстаться с малышом.
Обновлено вчера в 12:49
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области
Обновлено вчера в 20:36
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.
Обновлено в 03:12