Армия и оружие
В НАТО призвали Россию покинуть КрымRT на русском 20:14
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак: «У меня новая жизнь и любовь»
Обновлено в 17:20
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Гаджеты
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено в 09:17
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Обновлено в 05:05
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Авто
Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России
Обновлено в 09:11
Политика
Порошенко отреагировал на заведенное против него дело
Экс-глава Украины Петр Порошенко отреагировал на новое дело, возбужденное против него.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали ракетами
По данным ведомства, террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 11:00
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Политика
Трамп призвал демократов заниматься законами, а не расследованиями
Президент США Дональд Трамп призвал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями.
Обновлено в 13:58
Политика
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено в 05:07
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Платежная система «Юнистрим» ввела ограничения на работу в будни
В письме сообщается, что на неделе с 20 по 26 мая возможны приостановки работы системы, и даются рекомендации сотрудникам кассовых офисов.
Обновлено в 18:09
Спорт
МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку на пост вице-президента ВАДА
Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку Ян Ян из Китая на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Обновлено в 13:29
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР
В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.
Обновлено в 07:39
Транспорт
Создана система, помогающая ловить лишенных прав водителей за рулем
Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил, что новый сервис платформы «Автодата» поможет выявлять водителей, продолжающих управлять автомобилями после лишения прав.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын
Обновлено в 21:33
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Общество
Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить
Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52