Политика
В НАТО снова призвали Россию покинуть КрымРИА Новости вчера в 22:37
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, его слова приводятся на сайте организации.
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Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
Обновлено в 00:20
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Экс-главу штаба Навального Волкова арестовали на 20 суток
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Самым богатым человеком в истории признан Рокфеллер
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Группа жителей Курил прибыла в Японию в рамках безвизовых обменов
Группа жителей южных Курильских островов прибыла в четверг на север Японии в рамках программы безвизовых обменов.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:30
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Рядом со сгоревшей «Зимней вишней» появится новый ТЦ
На месте недостроенной гостиницы в Кемерове, рядом с торговым центром «Зимняя вишня», возведут новый развлекательный комплекс.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Зеленский предложил провести референдум о диалоге с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение по переговорному процессу между Россией и Украиной относительно минских договоренностей.
Обновлено 21 мая в 22:01
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Обновлено вчера в 07:33
Наука
Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики
Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей
Обновлено вчера в 05:07
Здоровье
Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят
Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Здоровье
Барнаулец устроил пикет у «Макдональдса»
21 мая руководитель краевого молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев провел одиночный пикет у «Макдональдса» на Павловском тракте.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено вчера в 01:19
Армия и оружие
Командование ДНР подтвердило захват в плен украинских диверсантов
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02