Политика
В НАТО призвали Россию покинуть КрымИзвестия 22:41
Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. С таким заявлением выступил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич, сообщил сайт организации.
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Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 04:15
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Американские военные покрасили свой истребитель F-16 под Су-57
Американский истребитель F-16C перекрасили в «цифровой» камуфляж российского истребителя Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 21:12
Хоккей
Капризов назвал бредом информацию СМИ об отношениях с Загитовой
Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ, согласно которого он состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 17:07
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»
Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».
Обновлено в 16:40
Здоровье
Барнаулец устроил пикет у «Макдональдса»
21 мая руководитель краевого молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев провел одиночный пикет у «Макдональдса» на Павловском тракте.
Обновлено в 22:26
Армия и оружие
Кремль раскритиковал ультиматум США Турции по С-400
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли ультиматум США, выдвинутый Турции в связи с намерением закупить ЗРК С-400.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Главный онколог России назвал провоцирующие рак продукты
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал об опасных продуктах, вызывающих рак.
Обновлено в 07:20
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15
Авто
Стала известна стоимость новых российских электромобилей Zetta
В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Хоккей
Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Политика
Партия Зеленского выбрала либертарианство как идеологию
По словам Стефанчука, целью партии, которая осенью планирует участвовать в парламентских выборах, является изменение существующей системы - так, чтобы государство стало "сервисом".
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено в 22:45
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Хоккей
Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами
Германия же встретится с Чехией.
Обновлено в 17:00
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58