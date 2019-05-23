Политика

В НАТО призвали Россию покинуть КрымLenta.ru вчера в 23:17

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Об этом сообщается на сайте альянса.
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В Крыму ответили на призыв НАТО к России покинуть полуостров

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Военный эксперт объяснил, зачем НАТО требует освободить Крым

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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

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Ведет в тупик: Мурадов прокомментировал призыв НАТО по Крыму

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В НАТО призвали Россию уйти из Крыма

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Газета.Ru04:19

В Совфеде ответили на требование НАТО об уходе России из Крыма

РБК03:08
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
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Раскрыта правда о провале ВСУ в Донбассе: сами заехали в руки ополченцев ДНР

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге школьницу два года насиловал родной отец

Обновлено в 05:12
Авто

Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа

Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Гаджеты

Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту

Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Энергетика

Словацкая Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка

Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Последний звонок прозвенит почти для 14 тысяч амурских школьников

Основная масса последних звонков в области пройдет 23 мая.
Обновлено 21 мая в 22:55
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Игры

Rune II стала эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено в 04:25
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Застрявших пассажиров в тоннеле московского метро начали эвакуировать

«К одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на ближайшую станцию», — сказал собеседник агентства.
Обновлено 21 мая в 13:51
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Футбол

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Подмосковье мужчина пытался продать восьмиклассниц в секс-рабство

В Лобне Московской области полиция задержала мужчину, который пытался продать двух восьмиклассниц в сексуальное рабство.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Гузеева зажимала в углу одноклассников и требовала признаний в любви

Лариса зажимала парня в углу и требовала: «Ну скажи же, что любишь меня!».
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

У оборонного завода в Подмосковье возник пожар

Обновлено в 04:38
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
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