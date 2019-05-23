Политика
В НАТО призвали Россию покинуть КрымLenta.ru вчера в 23:17
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Об этом сообщается на сайте альянса.
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Армия и оружие
Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»
Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»
Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».
Обновлено в 07:36
Экономика
В ЦБ рассказали о сложностях объединения ОСАГО и каско
Объединение рисков ОСАГО и каско в одном полисе, целесообразность которого поручил рассмотреть Дмитрий Медведев, потребует серьезного изменения законодательства, главная сложность заключается в том, что ОСАГО - обязательный вид страхования, а каско - добровольный.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Американский торнадо убил трех человек
Мощный торнадо, который прошелся по штату Миссури в США, убил трех человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на департамент штата.
Обновлено в 03:53
Авто
На Кубани продают старую «Волгу» за рекордные 19 млн рублей
Отечественную «Волгу» выставили на продажу в Белореченске за рекордную цену – 18 млн 750 тыс рублей.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Мотострелковое соединение в Приамурье получило 40 танков Т-80
Примерно 40 танков Т-80 поступило на вооружение в мотострелковое соединение Восточного военного округа, который дислоцирован в Амурской области.
Обновлено в 04:46
Политика
МИД обвинил США в попытках превратить Арктику в театр военных действий
Представитель Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что новая линия Соединенных Штатов в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека
Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 08:17
Экономика
Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир
Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Правительственную улицу Лондона закрыли из-за подозрительного предмета
Правительственная улица Лондона Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 07:48
Общество
Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает бессрочный нулевой НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа в обход Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов
Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Стало известно об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
Пассажиров предупредили об опасности использования USB-портов для подзарядки мобильных телефонов в аэропорту, пишет в четверг, 23 мая, Forbes.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева трогательно почтила память своей мамы
Лариса Гузеева тяжело переживает утрату. Известная актриса и телеведущая всегда очень трепетно говорила о своей маме.
Обновлено в 06:44
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13