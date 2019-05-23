Политика

В НАТО призвали Россию покинуть КрымLenta.ru вчера в 23:17

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Об этом сообщается на сайте альянса.
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В Госдуме призвали НАТО поддержать волеизъявление жителей Крыма

RT на русском06:34

Москва ответила на призыв НАТО бросить Крым. «Мы же не призываем их покинуть Прибалтику»

URA.Ru08:13

НАТО призвал РФ покинуть Крым

Газета.Ru09:35

Заявление НАТО о Крыме призвано оправдать приближение сил альянса к границам России – сенатор

ИА Крыминформ08:14

Ведет в тупик: Мурадов прокомментировал призыв НАТО по Крыму

РИА Новости Крым04:36

В Госдуме прокомментировали призыв НАТО по Крыму

РИА Новости06:28

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Krym.Newsвчера в 22:43
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Армия и оружие

Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям

Обновлено в 06:04
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
Обновлено в 09:29
Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам.
Обновлено в 04:05
Политика

На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество

Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

По словам мэра, число рабочих мест в Новой Москве во всех сферах с 2012 года выросло в 2,5 раза - с 94 до 236 тысяч.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»

Обновлено в 07:47
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

У Huawei готова замена для Windows и Android

В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Спорт

Президента «ПСЖ» обвинили в коррупции

Аль-Хелаифи обвиняют в выплате 3,5 миллионов долларов бывшему главе Международной федерации лёгкой атлетики Ламине Диаку за помощь в организации чемпионата мира 2017 года в Катаре.
Обновлено в 07:26
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Футбол

Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»

Обновлено в 03:36
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие

Украина провела очередные испытания ракет «Ольха»

Украина провела очередной этап испытаний ракет повышенной дальности «Ольха-М» и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р» на полигоне в Одесской области.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
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