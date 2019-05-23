Политика
В НАТО призвали Россию покинуть КрымLenta.ru вчера в 23:17
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Об этом сообщается на сайте альянса.
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Армия и оружие
Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям
Обновлено в 06:04
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
Обновлено в 09:29
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте
Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Банк России выступил против запрета микрофинансирования
Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам.
Обновлено в 04:05
Политика
На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
По словам мэра, число рабочих мест в Новой Москве во всех сферах с 2012 года выросло в 2,5 раза - с 94 до 236 тысяч.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
У Huawei готова замена для Windows и Android
В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Спорт
Президента «ПСЖ» обвинили в коррупции
Аль-Хелаифи обвиняют в выплате 3,5 миллионов долларов бывшему главе Международной федерации лёгкой атлетики Ламине Диаку за помощь в организации чемпионата мира 2017 года в Катаре.
Обновлено в 07:26
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Футбол
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»
Обновлено в 03:36
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Украина провела очередные испытания ракет «Ольха»
Украина провела очередной этап испытаний ракет повышенной дальности «Ольха-М» и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р» на полигоне в Одесской области.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26