Политика

В НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряковИзвестия 17:07

Россия должна незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые были арестованы во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил ответственный сотрудник аппарата НАТО в Брюсселе.
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В Посольстве США в Киеве призвали Москву отпустить украинских моряков

RT на русском18:57

США и НАТО потребовали от России выполнить решение суда ООН по морякам

РБК17:55

НАТО потребовало от России срочно освободить украинских моряков

Телеканал 360°15:41

НАТО требует от России немедленного освобождения украинских кораблей и моряков

Вести.Ru16:50

В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли

ТАСС19:47

В НАТО призывают РФ незамедлительно освободить украинских моряков

Московский Комсомолец16:06

В НАТО призвали РФ без промедления освободить украинских моряков

Газета.Ru18:27
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Происшествия

В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 19:04
Гаджеты

Инсайдер показал защитное стекло для смартфона Redmi K20

Напомним, презентация устройств запланирована на 28 мая 2019 года.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии

Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Обновлено в 11:26
Политика

Al Modon (Ливан): мама Наталья дарит подарки детям из Деръа! (Al Modon)

Поклонская вновь появилась на главных страницах сирийской прессы после посещения города Деръа в пригороде Дамаска, где встретилась с учениками одной из школ.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек

Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок Испании

Финальный матч Кубка Испании, проходивший на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершился победой «Валенсии» над «Барселоной» со счетом 2:1. У «Валенсии» отличился Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33-я минута), у «Барселоны» мяч на счету Лионеля Месси (74-я минута).
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

Поклонская объяснила, чем важна поддержка Сирии и ее народа для России

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Общество

Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Здоровье

Школьная «лень». Как помочь ребенку справиться с накопленной усталостью?

Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул.
Обновлено в 17:08
Политика

СМИ: австрийской партии NEOS предлагали «компромат» на Штрахе в 2015 году

Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении "компрометирующих" бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов, сообщает издание Focus.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова предстала в образе аристократичной дамы

Знаменитая балерина поделилась снимком, где позирует в образе благородной дамы.
Обновлено в 07:01
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Политика

Киев пригрозил России гамбургскими санкциями

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских (по месту заседания трибунала — прим «Ленты.ру») — санкций в отношении России», — пообещал дипломат.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Спорт

Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге

Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 18:58
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Наука

Нейросеть научили «оживлять» лица Моны Лизы и Достоевского

Специалисты по машинному обучению научили нейросеть «оживлять» портреты людей на основе только одного изображения.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено в 10:08
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено вчера в 14:12
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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