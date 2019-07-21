Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкерRT на русском 17:58
В НАТО призвали немедленно освободить задержанный танкер и экипаж судна. Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Футбол
Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар»
Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».
Обновлено в 09:03
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено в 16:51
Политика
Зеленский показал на видео ржавую «Украину»
Обновлено в 18:52
Культура
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Британка Лавиния Гринлоу родилась в семье медиков и ученых, но стала поэтом, прозаиком, эссеистом и сценаристом.
Обновлено в 17:02
Политика
Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Общество
Lufthansa решила прекратить полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 18:12
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено 18 июля в 08:20
Кино
В сети появился трейлер мистического триллера об убийствах в Петербурге XIX века
В сети появился трейлер мистического триллера «Девятая», который повествует о ритуальных убийствах в Петербурге времён царствования Николая II.
Обновлено в 16:48
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Экономика
Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года
Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено вчера в 11:58
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Общество
В Италии умер руководитель громкого расследования «Чистые руки»
Расследование «Чистые руки» началось на фоне роста преступлений мафии и привело к аресту сотен представителей деловых и политических кругов Италии.
Обновлено в 19:21
Экономика
ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компаний
Центробанк не стал удалять из текста законопроекта о категориях инвесторов поправки, запрещающие россиянам покупать акции зарубежных компаний, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию документа, подготовленную ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 14:35
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Культура
Солисты Гранд-Опера представят два балета в рамках «Летних балетных сезонов» в Москве
Танцовщики парижской Гранд-Опера Элоиз Бурдон и Жереми-Лу Кер выступят 21 и 23 июля с балетами "Жизель" и "Лебединое озеро" на сцене Российского молодежного академического театра (РАМТ) в Москве в рамках "Летних балетных сезонов".
Обновлено в 17:16