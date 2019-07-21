Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкерRT на русском вчера в 17:58

В НАТО призвали немедленно освободить задержанный танкер и экипаж судна. Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.
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В НАТО потребовали от Ирана освободить танкер Британии

Газета.Ruвчера в 19:35

В НАТО осудили Иран за «явный вызов» международной свободе навигации

РЕН ТВвчера в 19:12

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

RT на русскомвчера в 17:58

В НАТО осудили исходящую от Ирана угрозу судоходству

REGNUMвчера в 18:38

НАТО призвала Иран освободить захваченные суда и членов их экипажей

РИА Новостивчера в 18:59

НАТО призвала Иран освободить захваченные танкеры и экипажи

News.ruвчера в 20:08

НАТО призывает Иран отпустить два задержанных в Ормузском проливе танкера

ТАССвчера в 18:12
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено вчера в 12:50
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией

Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено 19 июля в 05:21
Авто

Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором

Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Обновлено вчера в 13:07
Интернет

Tinder отказался от оплаты через Google Play

Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено вчера в 08:20
Спорт

На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка

В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено вчера в 22:40
Кино

«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка

Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека

На севере Москвы неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:29
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКС

Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС.
Обновлено в 00:33
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Обновлено вчера в 23:07
Единоборства

Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1) победил Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Ростов — Спартак 2:2

Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Обновлено вчера в 19:02
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено вчера в 04:36
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

СМИ: иракские войска проводят операцию против террористов к северу от Багдада

Иракская армия приступила в субботу ко второй фазе операции под кодовым названием "Воля к победе" против банд террористов, орудующих к северу от Багдада.
Обновлено вчера в 09:43
Авто

Составлен топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году

Ну и лидером составленного топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году стал Toyota Hilux, который не раз завоевывал звание самого надежного в сегменте.
Обновлено вчера в 10:08
Космос

В небе над Омском сфотографировали комету

Обновлено в 00:10
Происшествия

Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»

Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено вчера в 12:28
Единоборства

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет

Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским

Обновлено вчера в 09:52
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