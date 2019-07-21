Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкерRT на русском вчера в 17:58
В НАТО призвали немедленно освободить задержанный танкер и экипаж судна. Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено вчера в 12:50
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией
Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено 19 июля в 05:21
Авто
Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором
Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля
Обновлено вчера в 13:07
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено вчера в 08:20
Спорт
На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка
В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Кино
«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка
Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека
На севере Москвы неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:29
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКС
Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС.
Обновлено в 00:33
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Обновлено вчера в 23:07
Единоборства
Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1) победил Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Обновлено вчера в 19:02
Культура
В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:36
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
СМИ: иракские войска проводят операцию против террористов к северу от Багдада
Иракская армия приступила в субботу ко второй фазе операции под кодовым названием "Воля к победе" против банд террористов, орудующих к северу от Багдада.
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Составлен топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году
Ну и лидером составленного топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году стал Toyota Hilux, который не раз завоевывал звание самого надежного в сегменте.
Обновлено вчера в 10:08
Космос
В небе над Омском сфотографировали комету
Обновлено в 00:10
Происшествия
Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»
Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено вчера в 12:28
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским
Обновлено вчера в 09:52