Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкерRT на русском 17:58

В НАТО призвали немедленно освободить задержанный танкер и экипаж судна. Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.
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В НАТО потребовали от Ирана освободить танкер Британии

Газета.Ru19:35

В НАТО осудили Иран за «явный вызов» международной свободе навигации

РЕН ТВ19:12

НАТО призвала Иран освободить захваченные танкеры и экипажи

News.ru20:08

В НАТО осудили исходящую от Ирана угрозу судоходству

REGNUM18:38

НАТО призвала Иран освободить захваченные суда и членов их экипажей

РИА Новости18:59

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

RT на русском17:58

НАТО призывает Иран отпустить два задержанных в Ормузском проливе танкера

ТАСС18:12
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено в 21:00
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Космос

OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи

Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Наука

Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность

Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Космос

Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:15
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Общество

Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты

Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено в 22:10
Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Общество

Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек

Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено в 03:47
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини

Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Наука

«Разбитое сердце» повышает вероятность смерти от рака

Каждый шестой человек с «синдромом разбитого сердца» заболевает раком.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Футбол

Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»

"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок.
Обновлено в 19:59
Единоборства

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика

Замглавы МИД России встретился с Мадуро

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено в 20:47
Музыка

Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке

Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой

Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Спорт

На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка

В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
Обновлено в 15:15
Футбол

ЦСКА выиграл в матче с «Оренбургом»

На домашней встрече второго тура российской премьер-лиги футболист ЦСКА Никола Власич открыл счет на 30-й минуте.
Обновлено в 14:21
Культура

Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено в 08:56
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