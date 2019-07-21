Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкерRT на русском 17:58

В НАТО призвали немедленно освободить задержанный танкер и экипаж судна. Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.
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В НАТО потребовали от Ирана освободить танкер Британии

Газета.Ru19:35

В НАТО осудили исходящую от Ирана угрозу судоходству

REGNUM18:38

НАТО призвала Иран освободить захваченные танкеры и экипажи

News.ru20:08

В НАТО осудили Иран за «явный вызов» международной свободе навигации

РЕН ТВ19:12

НАТО призвала Иран освободить захваченные суда и членов их экипажей

РИА Новости18:59

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

RT на русском17:58

НАТО призывает Иран отпустить два задержанных в Ормузском проливе танкера

ТАСС18:12
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Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
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Группа Metallica выступит в «Лужниках»

Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 17:31
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

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Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сколько раз становился крестным отцом.
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Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

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Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз

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Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Найдено «кладбище» Boeing 737 MAX

Пассажирские самолеты Boeing 737 MAX, на которых временно запрещено летать, не утилизируют.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

ДНР и ЛНР объявили о прекращении огня

Перемирие связано с выборами на Украине. Власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР объявили о прекращении огня с полуночи воскресенья, 21 июля.
Обновлено в 06:05
Экономика

Красная икра может подорожать на треть

Обновлено в 20:59
Общество

Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации

Обновлено в 20:53
Общество

Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником

Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение

«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
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Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини

Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать России отпор в Чернобыле

Обновлено в 21:15
Здоровье

Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет

За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Недвижимость

Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке

Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено вчера в 14:39
Космос

NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter

Обновлено вчера в 17:48
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Месси извинился за слова о коррупции

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Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
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Дадашев находится в медикаментозной коме после операции

Обновлено в 17:01
Происшествия

Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
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Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
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Рентген повышает риск возникновения рака

В настоящий момент не изучены до конца риски рентгена и компьютерной томографии, и исследования учёных способствуют лучшему пониманию степени влияния низких доз радиации на здоровье человека.
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Работа навигационной системы Galileo возобновлена

Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
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