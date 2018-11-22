Армия и оружие
В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник»
В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник»OAnews06:08
В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. О получении межконтинентальным оружием названия SSC-X-9 Skyfall рассказал журналист Анкит Панда на своей странице в соцсети Twitter.
OAnews06:08
с чего всё началось
Российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»), сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда.Lenta.ruвчера в 16:18
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