Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»Lenta.ru 01:41
По словам Столтенберга, военные эксперты Североатлантического альянса приняли новую стратегию на прошедшей неделе. Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада.
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Кино
Загитова назвала Россию лучшим местом на земле
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на земле.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
«Техмаш» изготовил первую партию ракет «Бронебойщик» для опытно-войсковой эксплуатации
Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) изготовил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" калибра 80 мм для опытно-войсковой эксплуатации, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Техмаша" Александр Кочкин.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде
Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.
Обновлено в 03:40
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
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Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
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Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Футбол
Акинфеев согласен, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона в РПЛ
Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причины неудачной игры москвичей в весенней части чемпионата России, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено в 03:52
Общество
Тысячи сотрудников завода под Оренбургом лишились работы
На ЮУМЗе вышел приказ о сокращении всех без исключения сотрудников завода — а это 2938 человек, — пишет Orsk.ru.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
В Крыму заявили о готовности запустить международный роуминг
Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе – компании "К-Телеком" Владимир Зайцев.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения. Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:20
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах
Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.
Обновлено вчера в 12:20
Космос
Китайский «Великий поход» не добрался до орбиты и упал в Лаосе
Обновлено вчера в 15:16
Гаджеты
Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса
Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
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Происшествия
В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре
Обновлено вчера в 09:18
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
Жирков: Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске
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Футбол
Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве»
Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона»
Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ
Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответственным за атаку на танкеры в порту Фуджейра вблизи Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил руководитель Объединенного штаба американских ВС, контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Футбольному клубу «Зенит» — 94 года
В субботу, 25 мая, футбольному клубу «Зенит» исполнилось 94 года. Клуб был основан 25 мая 1925 года.
Обновлено в 04:28