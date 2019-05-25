Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»Lenta.ru 01:41

По словам Столтенберга, военные эксперты Североатлантического альянса приняли новую стратегию на прошедшей неделе. Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме оценили заявление НАТО о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» России

RT на русском04:10

НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

Известиявчера в 23:16

Глава НАТО рассказал о новой стратегии из-за российской «ядерной угрозы»

Коммерсантъ00:35

НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

РБК00:25

Генсек НАТО ожидает от Германии дальнейшего повышения военных расходов

ТАСС03:21

Столтенберг анонсировал новую стратегию НАТО из-за «ядерной угрозы» со стороны России

ФАНвчера в 22:24

НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

РИА Новостивчера в 21:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Кино

Загитова назвала Россию лучшим местом на земле

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на земле.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

«Техмаш» изготовил первую партию ракет «Бронебойщик» для опытно-войсковой эксплуатации

Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) изготовил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" калибра 80 мм для опытно-войсковой эксплуатации, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Техмаша" Александр Кочкин.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде

Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.
Обновлено в 03:40
Общество

Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами

Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Политика

Киев признал зависимость от торговли с Россией

Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Футбол

Акинфеев согласен, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона в РПЛ

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причины неудачной игры москвичей в весенней части чемпионата России, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено в 03:52
Общество

Тысячи сотрудников завода под Оренбургом лишились работы

На ЮУМЗе вышел приказ о сокращении всех без исключения сотрудников завода — а это 2938 человек, — пишет Orsk.ru.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

В Крыму заявили о готовности запустить международный роуминг

Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе – компании "К-Телеком" Владимир Зайцев.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

В России хотят создать электромагнитные ракеты

В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны

Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения. Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:20
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах

Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.
Обновлено вчера в 12:20
Космос

Китайский «Великий поход» не добрался до орбиты и упал в Лаосе

Обновлено вчера в 15:16
Гаджеты

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

Обновлено вчера в 09:18
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Футбол

Жардим планирует остаться в «Монако»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению

В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол

Жирков: Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске

Обновлено в 03:42
Футбол

Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве»

Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Общество

Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона»

Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ

Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответственным за атаку на танкеры в порту Фуджейра вблизи Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил руководитель Объединенного штаба американских ВС, контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй.
Обновлено вчера в 17:07
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Футбольному клубу «Зенит» — 94 года

В субботу, 25 мая, футбольному клубу «Зенит» исполнилось 94 года. Клуб был основан 25 мая 1925 года.
Обновлено в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное