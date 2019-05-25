Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»Lenta.ru 01:41
По словам Столтенберга, военные эксперты Североатлантического альянса приняли новую стратегию на прошедшей неделе. Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
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View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
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BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes
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Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
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