Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМДLenta.ru 15:32
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Происшествия
Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в Москву
Обновлено в 16:07
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море
Обновлено в 15:26
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено в 14:34
Политика
Экс-глава ДНР прокомментировал похищение «Борисыча» сотрудниками СБУ
Ситуацию с похищением службой безопасности Украины якобы бывшего начальника Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха прокомментировал экс-премьер министр Донецкой народной республики Александр Бородай.
Обновлено в 04:36
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Культура
Концерт Гергиева в Екатеринбурге отменили из-за визита Путина
Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на два дня - 8 и 9 июля фильмы демонстрироваться не будут.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Политика
С новым главой Донбасса перестали общаться родители
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Обновлено в 13:40
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Реал» подтвердил переход Эдегора в «Реал Сосьедад»
Обновлено в 10:18
Спорт
Бубку и Попова обвинили в коррупции при выборе столицы ОИ-2016
Экс-мэр Рио-де-Жанейро Серхио Кабрал заявил, что столицу Олимпиады 2016 года выбрали с помощью коррупции.
Обновлено в 06:48
Политика
Офис Зеленского не стал рассматривать запрос прокуратуры из-за слов Мендель
Офис президента Украины Владимира Зеленского вернул без рассмотрения в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса президента.
Обновлено в 15:40
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Авто
Председатель совета директоров BMW уйдет в отставку
Обновлено в 08:14
Политика
Путин подарил папе Римскому «Грех»
Как пишет ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, президент РФ подарил папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» .
Обновлено вчера в 10:02