Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМДLenta.ru 15:32

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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НАТО предложил России способ спасти ракетный договор

Газета.Ru15:47

В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга по ДРСМД

RT на русском09:05

Столтенберг предложил готовиться к миру без ДРСМД

РБК09:28

Москва назвала необоснованными попытки НАТО сделать РФ ответственной за слом ДРСМД

Известия09:29

Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить на нее ответственность за ДРСМД

ТАСС08:52

Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

РИА Новости14:05

Заседание Совета Россия-НАТО должно сегодня пройти в Брюсселе

Эхо Москвывчера в 17:04
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Происшествия

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено в 19:45
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки

Обновлено 03 июля в 19:10
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 13:58
Политика

Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере

Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:38
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.
Обновлено в 18:48
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.
Обновлено в 20:48
Общество

Минсельхоз сделал заявление о сборе грибов и ягод

Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Общество

Роскомнадзор составил протокол в отношении Google

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора

Музыкальный продюсер Бари Алибасов в интервью радио «Комсомольская правда» назвал сына и своего пиар-директора больными людьми.
Обновлено в 20:09
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Игры

CD Project Red рассказала о «прокачке» владения оружием в духе The Elder Scrolls

Обновлено в 12:09
Транспорт

Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года

Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено в 17:45
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Авто

Кроссовер BMW X7 превратили в пикап

Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

Обновлено в 20:55
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