Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМДLenta.ru 15:32
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
Обновлено в 11:33
Политика
Порошенко нецензурно выразился в адрес блогера Шария на митинге
Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
Обновлено в 16:03
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Игры
G2A обещает десятикратно возмещать разработчикам убытки от краденых ключей
После ряда обвинений и даже петиций магазин сделал неожиданный ход: предложил возмещать разработчикам потери от краденых ключей в десятикратном размере.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова пожаловалась, что врач из Кореи назвала ее жирной
Анфиса Чехова в Южной Корее За три дня в Азии Анфиса успела увидеть многое.
Обновлено в 12:08
Экономика
Нестандартный труд без среднего возраста
Занятость на аутсорсинговых и временных проектах привлекает россиян в молодом и предпенсионном возрастах — в зрелые годы большинство рассматривает ее только как дополнительную, констатирует исследование ManpowerGroup в России и СНГ.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Мадуро анонсировал новые военные учения в Венесуэле
Обновлено в 17:44
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче
Обновлено в 13:32
Энергетика
Нефть Brent снова просела до $63 за баррель
К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на 65 центов (1,02%), до $63,17 за баррель.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии
В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
Обновлено в 17:44
Политика
Путин и Папа Римский обменялись подарками
В Апостольском дворце Апостольской библиотеке в Ватикане недавно прошла встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Погибли 14 членов экипажа, в числе которых семь капитанов первого ранга и два героя России.
Обновлено в 02:50
Политика
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 04:33
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 07:50
Экономика
Глава Минфина допустил пересмотр перечня освобождаемого от НДС импорта
Первый зампред российского правительства Антон Силуанов допустил, что кабинет министров может пересмотреть перечень высокотехнологичного оборудования, не облагаемого налогом на добавленную стоимость при поставках в Россию.
Обновлено в 18:15
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Барселона» представила Френки де Йонга
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения
Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23