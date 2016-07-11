Армия и оружие
В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряковРИА Новости вчера в 20:15
В НАТО прокомментировали вердикт Международного трибунала по морскому праву, призвав Москву незамедлительно освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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с чего всё началось
В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.РИА Новостивчера в 20:15
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