Армия и оружие

В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряковРИА Новости вчера в 20:15

В НАТО прокомментировали вердикт Международного трибунала по морскому праву, призвав Москву незамедлительно освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков

В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
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