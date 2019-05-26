НАТО потребовало от России отпустить украинских моряковВечерняя Москва вчера в 21:11

В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.

с чего всё началось

Представители НАТО выступили с требованием к России незамедлительно выполнить вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.

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