Политика
В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряковРИА Новости вчера в 20:15
В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
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Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Общество
Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы
В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин
В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки и дизельного горючего увеличилась на 1,5% – до 1,416 евро и 1,376 евро за литр соответственно.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею
Обновлено вчера в 11:26
Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Интернет
Американская страховая компания спровоцировала утечку данных клиентов
Сообщается, что для получения доступа к личным данным киберпреступники могли изменить один символ в адресе файлов, доступ к которым осуществлялся непосредственно через сайт компании.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено вчера в 08:35
Здоровье
У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь
Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Экономика
Япония стала в 2018 году крупнейшим в мире кредитором
24 мая Министерство финансов Японии сообщило, что чистое сальдо внешних активов, которые принадлежат правительству Японии, японским компаниям и частным инвесторам, составило 3,11 триллионов долларов по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено вчера в 04:09
Наука
Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов
На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
Обновлено вчера в 11:37
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено вчера в 19:41
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Происшествия
Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии
В результате случившегося пострадали три человека. Ранения получили посетители 10, 31 и 57 лет.
Обновлено в 00:53
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31