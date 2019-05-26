Политика

В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряковРИА Новости вчера в 20:15

В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков

Эхо Москвы01:01

В посольстве США в Киеве призвали Москву отпустить украинских моряков

RT на русскомвчера в 18:57

В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков

РИА Новостивчера в 20:15

В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли

ТАССвчера в 19:47

В НАТО призвали Россию срочно освободить украинских моряков

Lenta.ruвчера в 21:18

США и НАТО потребовали от России выполнить решение суда ООН по морякам

РБКвчера в 17:55

В НАТО призвали РФ без промедления освободить украинских моряков

Газета.Ruвчера в 18:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Общество

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика

Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин

В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки и дизельного горючего увеличилась на 1,5% – до 1,416 евро и 1,376 евро за литр соответственно.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено вчера в 11:26
Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Интернет

Американская страховая компания спровоцировала утечку данных клиентов

Сообщается, что для получения доступа к личным данным киберпреступники могли изменить один символ в адресе файлов, доступ к которым осуществлялся непосредственно через сайт компании.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено вчера в 08:35
Здоровье

У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь

Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

Обновлено вчера в 08:51
Экономика

Япония стала в 2018 году крупнейшим в мире кредитором

24 мая Министерство финансов Японии сообщило, что чистое сальдо внешних активов, которые принадлежат правительству Японии, японским компаниям и частным инвесторам, составило 3,11 триллионов долларов по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено вчера в 04:09
Наука

Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря

Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов

На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено вчера в 11:37
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Происшествия

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 01:26
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Футбол

Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено вчера в 19:41
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Происшествия

Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии

В результате случившегося пострадали три человека. Ранения получили посетители 10, 31 и 57 лет.
Обновлено в 00:53
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное