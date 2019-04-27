В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФГазета.Ru вчера в 19:17

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Политика Американский профессор предрек конец «эры США» Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.

Авто Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».

Политика Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Политика Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Футбол Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно Нападающий Барселоны Луис Суарес сообщил, что наслаждается игрой своего партнера по команде Лионеля Месси.

Финансы ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Футбол Васильев получил предложение от «Спартака» «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.

Экономика У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.

Шоу-бизнес Японские телезрители назвали Александра Плющенко «бедным ребенком» Сама Рудковская неоднократно говорила, что он уже заработал 10 миллионов рублей, после чего напомнила поклонникам о достижениях сына.

Происшествия СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.

Общество Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.