Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФГазета.Ru вчера в 19:17

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Читать в источнике

Подробнее о событии

НАТО назвало мифом активность у границ России

Телеканал 360°вчера в 14:07

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Газета.Ruвчера в 19:17

В НАТО отреагировали на призыв прекратить военную активность у российских границ

Life.ruвчера в 16:43

В НАТО ответили на призыв отказаться от военной активности у границ России

RT на русскомвчера в 19:59

НАТО ответило на призыв прекратить военную активность у границ России

Взгляд.рувчера в 11:52

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у российских границ

РИА Новостивчера в 11:15

В НАТО ответили на призыв прекратить активность у границ РФ

Профильвчера в 13:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 08:37
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:34
Политика

Американский профессор предрек конец «эры США»

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе

Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено вчера в 12:49
Авто

Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей

Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено 24 апреля в 10:48
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших

Обновлено в 00:24
Политика

Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Футбол

Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно

Нападающий Барселоны Луис Суарес сообщил, что наслаждается игрой своего партнера по команде Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 11:19
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено вчера в 14:28
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Футбол

Васильев получил предложение от «Спартака»

«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено вчера в 06:20
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму

Обновлено вчера в 23:57
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Японские телезрители назвали Александра Плющенко «бедным ребенком»

Сама Рудковская неоднократно говорила, что он уже заработал 10 миллионов рублей, после чего напомнила поклонникам о достижениях сына.
Обновлено в 00:22
Происшествия

СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке

Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В результате ДТП в Омске погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Обновлено в 00:29
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено вчера в 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное