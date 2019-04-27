Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФГазета.Ru вчера в 19:17
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
В НАТО отреагировали на призыв прекратить военную активность у российских границ
Life.ruвчера в 16:43
В НАТО ответили на призыв отказаться от военной активности у границ России
RT на русскомвчера в 19:59
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 08:37
Баскетбол
ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Американский профессор предрек конец «эры США»
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе
Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено вчера в 12:49
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено 24 апреля в 10:48
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
Обновлено в 00:24
Политика
Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно
Нападающий Барселоны Луис Суарес сообщил, что наслаждается игрой своего партнера по команде Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 11:19
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено вчера в 14:28
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Футбол
Васильев получил предложение от «Спартака»
«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:57
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Японские телезрители назвали Александра Плющенко «бедным ребенком»
Сама Рудковская неоднократно говорила, что он уже заработал 10 миллионов рублей, после чего напомнила поклонникам о достижениях сына.
Обновлено в 00:22
Происшествия
СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе
Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В результате ДТП в Омске погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Обновлено в 00:29
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено вчера в 02:57