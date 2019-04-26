Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФГазета.Ru 19:17

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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В НАТО ответили на призыв отказаться от военной активности у границ России

RT на русском19:59

НАТО ответило на призыв прекратить военную активность у границ России

Взгляд.ру11:52

В НАТО отреагировали на призыв прекратить военную активность у российских границ

Life.ru16:43

НАТО назвало мифом активность у границ России

Телеканал 360°14:07

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Газета.Ru19:17

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у российских границ

РИА Новости11:15

В НАТО ответили на призыв прекратить активность у границ РФ

Профиль13:33
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Хоккей

Кубок Стэнли. «Каролина» вышла вперед в серии с «Айлендерс»

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Автоспорт

Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Происшествия

При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек

В одном из домов на востоке Шри-Ланки найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей.
Обновлено в 23:22
Политика

В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске Рады

В штабе Владимира Зеленского, победившего на минувших президентских выборах на Украине, не исключили возможность роспуска Верховной рады.
Обновлено в 17:44
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Спорт

Действующий чемпион мира по снукеру попал в больницу

Действующий чемпион мира по снукеру валлиец Марк Уильямс обратился в больницу из-за болей в грудной клетке после стартовой сессии встречи 1/8 финала чемпионата мира с англичанином Дэвидом Гилбертом.
Обновлено в 20:32
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено в 22:03
Гаджеты

Перчатку Бесконечности от Caviar создали к выходу фильма «Мстители»

Российский бренд люксовых телефонов Caviar разработал свою Перчатку Бесконечности к выходу последней части фильма «Мстители».
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Обновлено в 23:20
Политика

Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным

Обновлено в 22:56
Транспорт

По центру Екатеринбурга проехали танки. Ночная репетиция Парада Победы

В Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы с участием тяжелой техники.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть

Обновлено в 16:15
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В графе «обоснование» написано, что необходимость закрытого выбора подрядчиков продиктована целями унификации подхода к осуществлению закупок федеральными органами исполнительной власти.
Обновлено в 22:04
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено вчера в 16:47
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

Обновлено в 21:40
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Политика

ЦИК Украины назвал дату оглашения официальных результатов выборов

«30 апреля, ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 12:17
Наука

Процесс старения организма сильно отражается на функциях мозга

Обновлено в 11:27
Авто

Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено в 10:10
Экономика

Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено в 22:46
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