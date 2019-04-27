Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФГазета.Ru вчера в 19:17
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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В НАТО отреагировали на призыв прекратить военную активность у российских границ
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В НАТО ответили на призыв отказаться от военной активности у границ России
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