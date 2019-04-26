В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФГазета.Ru 19:17

В НАТО дали комментарий после того, как глава российского Генштаба ВС призвал блок прекратить военную активность у границ России. Об этом сообщает РИА "Новости".

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Авто Volkswagen внедрит фильтры тормозной пыли На прототипе нового Volkswagen Golf GTD, который тестируется в Германии, можно заметить, что в районе тормозных суппортов установлены инородные детали.

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Политика Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.

Происшествия «Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Финансы Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Армия и оружие Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.

Политика США и Япония начинают второй раунд переговоров Фото: SHAWN THEW / EPA Второй раунд торговых переговоров между США и Японией начинается в Вашингтоне 25 апреля.

Хоккей Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ Оглашены имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ.

Экономика Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».

Общество Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.

Гаджеты Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730 Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.

Шоу-бизнес «Без жизни в глазах»: японские телезрители пожалели начинающего фигуриста Сашу Плющенко Накануне на одном из центральных японских телеканалов «ТВS» вышло очередное шоу, гостем которого стал сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Политика Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Политика Трамп проведет переговоры с премьером Словакии 3 мая Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Вашингтоне 3 мая, сообщили в Белом доме.

Экономика ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине ОАЭ подписали с Китаем две сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».