Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФГазета.Ru вчера в 19:17

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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В НАТО ответили на призыв отказаться от военной активности у границ России

RT на русскомвчера в 19:59

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Газета.Ruвчера в 19:17

НАТО назвало мифом активность у границ России

Телеканал 360°вчера в 14:07

В НАТО отреагировали на призыв прекратить военную активность у российских границ

Life.ruвчера в 16:43

НАТО ответило на призыв прекратить военную активность у границ России

Взгляд.рувчера в 11:52

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у российских границ

РИА Новостивчера в 11:15

В НАТО ответили на призыв прекратить активность у границ РФ

Профильвчера в 13:33
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Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

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В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
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В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
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Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
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«Попахивает могилкой»: Лена Миро посмеялась над новой невестой Деппа

Обновлено вчера в 19:32
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Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире

Обновлено в 03:30
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Медведев поручил проработать возможность создания новых мест для накопления отходов в РФ

" Подготовьте согласованные предложения по организации мероприятий по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации", - сообщается в документе, размещенном в субботу на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:49
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Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер

Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Венесуэла покидает Организацию американских государств

ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Транспорт

Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину

Готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оценивается в 50%.
Обновлено в 03:43
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

Обновлено вчера в 21:04
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

Обновлено в 02:40
Происшествия

МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

Обновлено вчера в 19:11
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Обновлено в 03:39
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
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Постившимся рекомендуют съедать не больше 200 гр. кулича в сутки

Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала москвичам, державшим пост, съедать на Пасху не больше 150-200 гр. кулича в день, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:26
Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Дагестане шесть человек пострадали от взрыва газа

Шесть человек получили телесные повреждения в результате взрыва бытового газа в Хасавюрте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского Министерства здравоохранения.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц

Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 02:15
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
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В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

Обновлено вчера в 04:20
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