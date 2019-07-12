Армия и оружие

В НАТО отреагировали на доставку С-400 в ТурциюВзгляд.ру 06:45

В ответ на сообщения о получении Анкарой первых зенитных ракетных систем С-400 из России в НАТО выразили «глубокую озабоченность». НАТО «глубоко озабочена сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400», пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы альянса.
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В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

Взгляд.ру06:45

В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400

ТАСС06:57

В НАТО выразили обеспокоенность из-за начала поставок С-400 Турции

РБК08:44

Начало поставок компонентов российских С‐400 в Турцию обеспокоило НАТО

Телеканал 360°08:07

В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию

RT на русском07:16

Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТО

Известия06:59

НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию

Газета.Ru09:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия

В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак

Обновлено в 11:15
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Экономика

В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
Обновлено в 06:01
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 11:45
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Наука

Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду

Обновлено в 09:14
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Кино

В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»

Обновлено в 12:02
Политика

Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти

Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Три самолета-разведчика были замечены у границ Калининградской области

Третий самолет является Gulfstream IV. Он является частью ВВС Швеции и используется для ведения радиоэлектронной разведке.
Обновлено в 11:42
Футбол

«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

Обновлено в 10:59
Экономика

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%

Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

Один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа обходится Apple в $15 миллионов

Как сообщили источники WSJ, один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард обходится компании в $15 миллионов.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Политика

Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Футбол

Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»

Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено в 09:43
Космос

Роскосмос получил первые снимки со спутника «Метеор-М»

Роскосмос опубликовал в пятницу на своем сайте первый снимок, полученный с запущенного неделю назад метеорологического спутника "Метеор-М" № 2-2.
Обновлено в 13:34
Политика

Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину

Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Общество

Кировский депутат написал заявление за мем про него

Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».
Обновлено в 06:46
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв)

Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
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