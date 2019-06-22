Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

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НАТО оценила вероятность войны с Россией

Ореанда-Новости02:34

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

РИА Новостивчера в 23:36

Что угрожает США в Прибалтике? Оглядитесь

REGNUMвчера в 06:15

НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности

Телеканал 360°вчера в 05:14

Аналитики НАТО оценили вероятность войны с Россией

Газета.Ru06:09

В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»

RT на русскомвчера в 00:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Кино

Фильм «Дылда» получил гран-при кинофестиваля «Зеркало»

Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Обновлено в 08:49
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Конфликт Алибасова с его диетологом Мухиной попал на видео

Как рассказал сам продюсер, Мухина заявила, что пережившему серьезное отравление Алибасову якобы не оказывается квалифицированная медицинская помощь, он «голодает, а родственники удерживают его в квартире» на Мерзляковском переулке.
Обновлено в 09:19
Путешествия

Жители Пальма-де-Мальорки попросили власти ограничить число туристов

В Испании жители Пальма-де-Мальорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 05:39
Экономика

Малым промышленным зонам в Узбекистане расширены права

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому малым промышленным зонам (МПЗ) созданы лучшие условия деятельности для их участников и в реализации продукции, активизации привлечения инвестиций, ускорения ввода современных производств и другое, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Происшествия

Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Автоспорт

В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята

Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Сирийские военные сбили беспилотник террористов

Обновлено в 09:16
Политика

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 09:05
Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Музыка

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Космос

В Арктике появились новые острова

По информации издания, открывшиеся острова расположены в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Минпромторг предложил проводить контрольные закупки на АЗС

Минпромторг РФ совместно с Росстандартом в рамках мер борьбы с недоливами топлива на АЗС разрабатывает изменения в нормативную базу для ввода дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и права контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:45
Политика

Шендерович призвал назло приехать в Грузию и признаться ей в любви

Писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook прокомментировал указ президента РФ о запрете полётов в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 08:48
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике

Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Технологии

Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения

В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено в 08:52
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
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