Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности
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В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»
RT на русскомвчера в 00:03
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Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.
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Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
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Конфликт Алибасова с его диетологом Мухиной попал на видео
Как рассказал сам продюсер, Мухина заявила, что пережившему серьезное отравление Алибасову якобы не оказывается квалифицированная медицинская помощь, он «голодает, а родственники удерживают его в квартире» на Мерзляковском переулке.
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Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
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В Москве трое детей выпали с аттракциона
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Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Автоспорт
В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята
Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.
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Сирийские военные сбили беспилотник террористов
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Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию
Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
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Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда
Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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Музыка
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
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В Арктике появились новые острова
По информации издания, открывшиеся острова расположены в районе архипелага Новая Земля.
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Минпромторг предложил проводить контрольные закупки на АЗС
Минпромторг РФ совместно с Росстандартом в рамках мер борьбы с недоливами топлива на АЗС разрабатывает изменения в нормативную базу для ввода дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и права контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:45
Политика
Шендерович призвал назло приехать в Грузию и признаться ей в любви
Писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook прокомментировал указ президента РФ о запрете полётов в Грузию с 8 июля.
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Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
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В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
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Технологии
Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения
В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
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Курс биткоина превысил $11 тысяч
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено в 08:52
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После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36