Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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Аналитики НАТО оценили вероятность войны с Россией

Газета.Ru06:09

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

Известиявчера в 02:10

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

РИА Новостивчера в 23:36

Что угрожает США в Прибалтике? Оглядитесь

REGNUMвчера в 06:15

НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности

Телеканал 360°вчера в 05:14

НАТО оценила вероятность войны с Россией

Ореанда-Новости02:34

В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»

RT на русскомвчера в 00:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Спорт

Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Космос

Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти

Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе

В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
Обновлено в 04:20
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено 20 июня в 18:10
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Политика

Россияне массово сдают билеты в Грузию

Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны.
Обновлено в 06:17
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Происшествия

Полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги

Ранее сообщалось, что полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих

Обновлено в 07:55
Футбол

Манчини хочет выиграть чемпионат мира и Европы со сборной Италии

54-летний итальянский специалист верит, что сборная сможет выиграть чемпионат мира и Европы.
Обновлено в 06:40
Музыка

Алина Загитова представила шоу-номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Замглавы МИД Британии посетит Иран 23 июня

Заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон в воскресенье, 23 июня, отправится в Иран.
Обновлено в 05:27
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика

В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Хоккей

Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»

Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым

Регина Тодоренко рассказала в Instagram о недавних съёмках, где ей, в том числе, пришлось участвовать в постельной сцене.
Обновлено в 04:22
Путешествия

Жители Пальма-де-Мальорки попросили власти ограничить число туристов

В Испании жители Пальма-де-Мальорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 05:39
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