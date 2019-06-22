Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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Аналитики НАТО оценили вероятность войны с Россией

Газета.Ru06:09

НАТО оценила вероятность войны с Россией

Ореанда-Новости02:34

Что угрожает США в Прибалтике? Оглядитесь

REGNUMвчера в 06:15

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

РИА Новостивчера в 23:36

НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности

Телеканал 360°вчера в 05:14

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

Известиявчера в 02:10

В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»

RT на русскомвчера в 00:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии.
Обновлено 20 июня в 12:42
Происшествия

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Политика

Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Здоровье

Названы продукты с самым высоким содержанием холестерина

В список продуктов с высоким содержанием холестерина вошло десяток позиций, не считая яиц.
Обновлено в 01:56
Футбол

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Наука

Лираглутид одобрен в США для использования у детей

Решение о регистрации лираглутида для применения у детей базируется на данных рядка плацебо контролируемых исследований у взрослых и одного исследования у детей.
Обновлено 19 июня в 10:10
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Метро в четвёртый раз объявило конкурс на реконструкцию «Парка Победы»

Петербургский метрополитен уже в четвёртый раз объявил конкурс на разработку документации на реконструкцию вестибюля станции «Парк Победы».
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Во Владивостоке произошла стрельба на парковке

В Первомайском районе Владивостока произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 03:46
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье

Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Виталина не отпустила Шаляпина на день рождения к Калашниковой

С размахом праздновала свой день рождения певица и бывшая невеста скандального певца Прохора Шаляпина - Анна Калашникова.
Обновлено в 03:22
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Общество

В Оренбурге ожидаются жаркие выходные

Синоптики обещают жителям Оренбургской области тридцатиградусную жару. Сухую и жаркую погоду на выходные задержит в регионе антициклон.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено вчера в 08:09
Технологии

Смартфоны Huawei перестали доставлять в США

Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию

По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
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