Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности
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В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»
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