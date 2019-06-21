Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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