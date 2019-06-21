Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейРИА Новости вчера в 23:36
Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
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НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности
Телеканал 360°вчера в 05:14
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RT на русскомвчера в 00:03
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Дмитрия Фетисова, по итогам "прямой линии" можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем.
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Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученые Королевского колледжа Лондона (Великобритания) выявили у молодых людей ранние признаки необратимых нейродегенеративных процессов, связанных с болезнью Паркинсона.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
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США ввели новые санкции против властей Никарагуа
Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
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Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже
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