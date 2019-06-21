Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейРИА Новости вчера в 23:36

Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Lenta.ru01:42

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

РИА Новостивчера в 23:36

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

Известиявчера в 02:10

НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности

Телеканал 360°вчера в 05:14

НАТО обвинил РФ в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

Газета.Ruвчера в 02:33

Что угрожает США в Прибалтике? Оглядитесь

REGNUMвчера в 06:15

В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»

RT на русскомвчера в 00:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Культура

Ксения Собчак сыграла в новой версии «Мастера и Маргариты»

Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие

Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании академий Минобороны

Обновлено вчера в 12:58
Футбол

Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер Понсе

Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака».
Обновлено вчера в 13:38
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Жители села под Тюменью пожаловались Путину на отсутствие водопровода

Обновлено 20 июня в 06:36
Спорт

Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций

Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Сергей Кургинян призвал исправить ошибку пенсионной реформы

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Дмитрия Фетисова, по итогам "прямой линии" можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем.
Обновлено 20 июня в 10:23
Происшествия

Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

Обновлено вчера в 04:54
Кино

Рон Ховард снимет свой первый полнометражный мультфильм

Режиссёр «Аполлона-13» Рон Ховард разрабатывает свой первый анимационный проект.
Обновлено в 01:15
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученые Королевского колледжа Лондона (Великобритания) выявили у молодых людей ранние признаки необратимых нейродегенеративных процессов, связанных с болезнью Паркинсона.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Космос

Роскосмос отложил запуск телескопа «Спектр-РГ»

По данным пресс-службы госкорпорации, при подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и телескопом был выявлен недочёт, в связи с чем госкомиссия поручила отложить запуск на резервную дату.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестаге

Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

США ввели новые санкции против властей Никарагуа

Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже

Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Дудь, Ковальчук, Смехова и другие вступились за сестер Хачатурян

Обновлено в 01:57
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено вчера в 07:33
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