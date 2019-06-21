Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»
RT на русскомвчера в 00:03
НАТО: РФ предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности
Телеканал 360°вчера в 05:14
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Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
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Политика
Каладзе подтвердил отставку главы парламента Грузии
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение подать в отставку, так как проявил большую ответственность после произошедших накануне событий, заявил генсек правящей партии страны Каха Каладзе.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество
«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию
Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы
Киберкомандование США провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, поддерживавшую атаку на танкеры, пишет Yahoo News со ссылкой на двух экс-сотрудников разведки.
Обновлено в 01:59
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Общество
Погода в Москве может побить рекорд 1917 года
В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено 20 июня в 03:00
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Вид и размер огромного паука напугал астраханцев
Обновлено в 03:25
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Политика
Глава избиркома Екатеринбурга Захаров ушел в отставку
Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров ушел в отставку. Он подтвердил информацию в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Обновлено в 01:21
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Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая
Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова грустит под песню «Не отрекаются любя»
Обновлено в 03:09
Общество
Австралийку не выпустили с острова Бали из-за пятна в паспорте
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
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ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
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Фил Спенсер: «Xbox Live – не платформа со свободой слова»
Глава Xbox Фил Спенсер рассказал о борьбе с токсичностью.
Обновлено в 01:55
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено вчера в 14:26
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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