Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РоссиейLenta.ru 01:42

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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НАТО оценила вероятность войны с Россией

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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

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В НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»

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REGNUMвчера в 06:15
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Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Каладзе подтвердил отставку главы парламента Грузии

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение подать в отставку, так как проявил большую ответственность после произошедших накануне событий, заявил генсек правящей партии страны Каха Каладзе.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество

«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию

Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы

Киберкомандование США провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, поддерживавшую атаку на танкеры, пишет Yahoo News со ссылкой на двух экс-сотрудников разведки.
Обновлено в 01:59
Политика

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Общество

Погода в Москве может побить рекорд 1917 года

В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Происшествия

В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено 20 июня в 03:00
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Вид и размер огромного паука напугал астраханцев

Обновлено в 03:25
Общество

В мире отмечают день летнего солнцестояния

Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Политика

Глава избиркома Екатеринбурга Захаров ушел в отставку

Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров ушел в отставку. Он подтвердил информацию в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол

Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая

Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Екатерина Климова грустит под песню «Не отрекаются любя»

Обновлено в 03:09
Общество

Австралийку не выпустили с острова Бали из-за пятна в паспорте

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Технологии

Фил Спенсер: «Xbox Live – не платформа со свободой слова»

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал о борьбе с токсичностью.
Обновлено в 01:55
Политика

«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено вчера в 14:26
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
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