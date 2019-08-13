Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом ШойгуLenta.ru 13:16

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.
Читать в источнике
Комментировать468

Подробнее о событии

В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу

РИА Новости15:51

В НАТО подтвердили приближение истребителя к российскому самолёту

RT на русском13:16

Что произошло за день: вторник, 13 августа

Интерфакс13:59

В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом, в котором летел Шойгу

ТАСС13:16

В НАТО пояснили попытку своего истребителя сблизиться с самолетом Шойгу

ТК Звезда13:11

НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу

РБК13:53

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Известия18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Челябинских школьников, возвращавшихся из Крыма, сняли с автобуса

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Снайпер украинского полка «Азов» подорвался на фугасе в Донбассе

Обновлено в 19:25
Экономика

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 19:06
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Наука

Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок

Обновлено вчера в 05:12
Наука

Ученые объявили о победе над вирусом Эбола

Два экспериментальных препарата против вируса Эболы показали настолько высокую эффективность, что теперь их будут использовать для лечения жителей Демократической Республики Конго.
Обновлено в 04:42
Общество

На форуме Машук пройдёт День СКФО

Обновлено в 03:32
Политика

Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.
Обновлено в 16:50
Футбол

Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Эксперты предположили, что Дональд Трамп не знает ядерный арсенал США

Эксперты предположили, что Дональд Трамп не знает ядерный арсенал США.
Обновлено в 06:01
Политика

Украина настаивает на правомочности водной блокады Крыма

В понедельник, 12 августа, постпредставитель Крыма при Президенте России Георгий Мурадов напомнил о законном праве Крыма на поставку днепровской воды с Украины, поскольку Днепр берет свои истоки на российской территории.
Обновлено в 07:10
Технологии

В Обнинске построят центр ионной терапии

Центр будет построен на базе НМИЦ радиологии.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В США гражданка Украины попала в тюрьму за детскую порнографию

Американский суд приговорил гражданку Украины к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

Обновлено в 13:02
Общество

Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии

Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Кино

Опубликован трейлер нового фильма Терренса Малика

Обновлено в 12:56
Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

Обновлено в 14:09
Единоборства

Уайт: пока нет никакого плана, Макгрегор ждёт бой Нурмагомедов — Порье

Обновлено в 10:00
Космос

Барнаульцы своими глазами увидели Луну, Сатурн и Юпитер

Сеанс тротуарной астрономии прошел в Барнауле.В парке «Барнаульская крепость» собрались жители города, чтобы посмотреть через телескоп на Луну, Сатурн и Юпитер.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Технологии

Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Путешествия

Число туристов из Италии в Петербурге выросло в 1,5 раза

За первое полугодие 2019 года Петербург посетило больше 1,5 млн иностранных туристов, что на 15% больше, чем в том же периоде год назад, сообщили в Смольном 13 августа со ссылкой на данные УФМС по городу и Ленобласти.
Обновлено в 10:32
Авто

Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail

Обновлено в 04:23
Экономика

Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМС

Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС.
Обновлено в 04:22
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 12:04
Авто

Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей

Обновлено в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное