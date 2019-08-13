Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом ШойгуLenta.ru 13:16

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.
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НАТО объяснила сближение истребителя с самолетом Шойгу

РИА Новости15:51

Что произошло за день: вторник, 13 августа

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В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом, в котором летел Шойгу

ТАСС13:16

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ТК Звезда13:11

НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу

РБК13:53

В НАТО прокомментировали сближение истребителя с бортом Шойгу

Известия13:15

В НАТО подтвердили приближение истребителя к российскому самолёту

RT на русском13:16
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
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«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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