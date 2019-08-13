Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом ШойгуLenta.ru 13:16
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.
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