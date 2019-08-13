Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Интернет Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Экономика Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Политика Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, указ опубликован на сайте главы государства.

Космос «Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира» Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

Общество Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Космос США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором» США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".

Культура Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.

Авто Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.

Финансы В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3% Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.

Музыка Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".

Энергетика Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.

Политика Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Общество Роскачество рассказало, как правильно выбрать вареную колбасу Роскачество на своем сайте рассказало, как правильно выбрать качественную колбасу.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Кубани В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

Политика Трамп предложил Японии «масштабно» закупить сельхозпродукцию в США Президент США Дональд Трамп предложил Японии осуществить "масштабные закупки" американской сельскохозяйственной продукции.

Футбол Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.

Экономика «Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.

Финансы Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти В условиях экономического спада, роста безработицы и падения курса песо избиратели проголосовали за возвращение киршнеризма.