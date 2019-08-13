Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Два Су-27, сопровождавшие воздушное судно министра, оттеснили натовский истребитель.

Наука Дневной сон может быть связан с болезнью Альцгеймера Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что слишком долгий сон в течение дня может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.

Политика Зеленский отстранил Безсмертного от поста Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.

Политика Меркель подтвердила намерение уйти из политики Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

Политика Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.

Технологии Минкульт Абхазии запустил геоинформационную систему Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему (ГИС), сообщила на презентации проекта министр культуры Эльвира Арсалия.

Космос Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Футбол «Краснодар» начал ответный матч против «Порту» в Лиге чемпионов В Португалии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Порту» и «Краснодаром».

Общество Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Гаджеты Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.

Политика На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Кино Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы.

Политика Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов выйти из организации, если та не улучшит свою работу.

Происшествия В Сочи врачи успешно удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки Врачи в Сочи успешно прооперировали долгожительницу в Сочи, удалив раковую опухоль на голове 97-летней пациентки, сообщает во вторник министерство здравоохранения Краснодарского края.

Экономика США отложат введение пошлины на часть китайских товаров Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Политика Лидер демократов в Конгрессе США поддержал протестующих в Москве Лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал участников акций протеста в Москве, что является наглядным примером попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны.

Авто Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 тысяч рублей В России весь август и сентябрь этого года бизнесмены и коммерческие организации, работающие в области сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства, получили возможность купить внедорожную модель Chevrolet Niva без пробега по сниженной цене на 35 тысяч рублей.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.

Политика Крымская трасса «Таврида» откроется для движения в сентябре 2020 года Трасса «Таврида» в Крыму и Севастополе откроется для движения в сентябре 2020 года.

Политика Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа.