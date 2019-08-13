Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта ШойгуRT на русском 12:28
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Два Су-27, сопровождавшие воздушное судно министра, оттеснили натовский истребитель.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
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Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
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На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.
Обновлено в 13:06
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Обновлено в 03:02
Кино
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Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
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Политика
Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости
Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов выйти из организации, если та не улучшит свою работу.
Обновлено в 15:26
Происшествия
В Сочи врачи успешно удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки
Врачи в Сочи успешно прооперировали долгожительницу в Сочи, удалив раковую опухоль на голове 97-летней пациентки, сообщает во вторник министерство здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено в 12:26
Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаров
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
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Политика
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Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 тысяч рублей
В России весь август и сентябрь этого года бизнесмены и коммерческие организации, работающие в области сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства, получили возможность купить внедорожную модель Chevrolet Niva без пробега по сниженной цене на 35 тысяч рублей.
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Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
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Трасса «Таврида» в Крыму и Севастополе откроется для движения в сентябре 2020 года.
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Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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