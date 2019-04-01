Армия и оружие
В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном мореПолитическая Экспертиза 12:11
Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
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Хоккей
СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
Санкт-петербургский СКА в третьем матче полуфинальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским ЦСКА.
Обновлено в 15:55
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси
Правительственный самолет министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приземлился в Нью-Йорке с неполадками в стойке шасси, пишет Focus.
Обновлено в 16:15
Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на третье место в таблице АПЛ
"Арсенал" победил "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голами отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать бриллиантовую тиару принцессы Дианы
Свекр Меган Маркл запретил ей носить бриллиантовую тиару покойной принцессы Дианы.
Обновлено в 19:05
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Общество
Лицензия для льва
Каждый цирк, где есть четвероногие артисты, зоопарк, зоотеатр, дельфинарий или океанариум в России должны будут получить лицензию на содержание и использование животных.
Обновлено в 13:48
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Футбол
Неманья Пейчинович: «Судьбу будущего чемпионата России решит матч „Локомотива“ и „Зенита“»
Думаю, эта игра решит судьбу будущего чемпиона России, — сказал футболист. Напомним, Пейчинович выступал за «железнодорожников» с 2014 года.
Обновлено в 19:02
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Футбол
Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено в 13:54
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Авто
Citroen Jumpy получил три новые модификации
Jumpy Driver, как и Jumpy Worker, будет поставляться с двумя вариантами длины кузова – 4,95 м и 5,3 м. Что касается Jumpy City Van, то он предназначен для работы в стесненных условиях мегаполиса.
Обновлено в 07:06
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44