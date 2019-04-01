Армия и оружие

В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном мореПолитическая Экспертиза 12:11

Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
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В НАТО обсудят усиление в Черном море

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Военный эксперт напомнил НАТО, кто в Черном море хозяин

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НАТО планирует утверждаться в Черном море

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Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

RT на русском06:12

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

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НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море

Интерфакс05:23
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СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА в третьем матче полуфинальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским ЦСКА.
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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
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Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
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Общество

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Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
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Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

Правительственный самолет министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приземлился в Нью-Йорке с неполадками в стойке шасси, пишет Focus.
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"Арсенал" победил "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голами отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт.
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Меган Маркл запретили надевать бриллиантовую тиару принцессы Дианы

Свекр Меган Маркл запретил ей носить бриллиантовую тиару покойной принцессы Дианы.
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Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Общество

Лицензия для льва

Каждый цирк, где есть четвероногие артисты, зоопарк, зоотеатр, дельфинарий или океанариум в России должны будут получить лицензию на содержание и использование животных.
Обновлено в 13:48
Политика

Байдена повторно обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
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Неманья Пейчинович: «Судьбу будущего чемпионата России решит матч „Локомотива“ и „Зенита“»

Думаю, эта игра решит судьбу будущего чемпиона России, — сказал футболист. Напомним, Пейчинович выступал за «железнодорожников» с 2014 года.
Обновлено в 19:02
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
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Политика

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Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Футбол

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
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Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе

Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Авто

Citroen Jumpy получил три новые модификации

Jumpy Driver, как и Jumpy Worker, будет поставляться с двумя вариантами длины кузова – 4,95 м и 5,3 м. Что касается Jumpy City Van, то он предназначен для работы в стесненных условиях мегаполиса.
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Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
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