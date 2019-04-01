В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном мореПолитическая Экспертиза 12:11

Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.

В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

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