Армия и оружие

В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в ТурциюRT на русском 07:16

Ранее сообщалось, что поставки российских ракет С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. В мае Госдеп США предупреждал Турцию о негативных последствиях покупки С-400. В апреле в НАТО поддержали Турцию по вопросу о закупке С-400, назвав это суверенным правом Анкары.
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В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

Взгляд.ру06:45

В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию

RT на русском07:16

В НАТО выразили обеспокоенность из-за начала поставок С-400 Турции

РБК08:44

Начало поставок компонентов российских С‐400 в Турцию обеспокоило НАТО

Телеканал 360°08:07

НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию

Газета.Ru09:31

Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТО

Известия06:59

В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400

ТАСС06:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Космос

Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты

Обновлено в 05:25
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Известную певицу отправили в психушку в Москве

Обновлено в 06:38
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Общество

В Роскачестве представили рекомендации по выбору шашлыка

В Роскачестве представили рекомендации по выбору шашлыка.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество

Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Теннис

Джокович вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 11:02
Происшествия

Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова

Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепропетровска из-за моста через Днепр

Обновлено в 09:33
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Первый опытный образец морского ЗРК «Тор-МФ» создадут в 2020-х годах

Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МФ" для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол

«Ювентус» сдался в борьбе за Погба

Обновлено в 08:45
Футбол

«Динамо» прибыл на матч с «Арсеналом» без Каборе и Паршивлюка

Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства

Обновлено в 08:58
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро

Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
Обновлено в 08:51
Кино

Зак Снайдер разрабатывает аниме-сериал по скандинавской мифологии

Обновлено в 07:00
Футбол

Ван Дейк отказался вести переговоры с «Барселоной»

По данным, которыми располагает Mirror, 28-летний голландец даже не стал выслушивать предложение каталонского клуба, отказавшись вести с ними переговоры.
Обновлено в 11:16
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
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