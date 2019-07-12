Армия и оружие

В НАТО отреагировали на поставку С-400 ТурцииГЛАС.RU 08:18

Напомним, что договоренность на приобретение комплексов было подписано между Москвой и Анкарой еще два года назад, в 2017 году.
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В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию

RT на русском07:16

НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию

Газета.Ru09:31

В НАТО выразили обеспокоенность из-за начала поставок С-400 Турции

РБК08:44

Начало поставок компонентов российских С‐400 в Турцию обеспокоило НАТО

Телеканал 360°08:07

В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

Взгляд.ру06:45

Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТО

Известия06:59

В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400

ТАСС06:57
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поведала своим фанатам о подробностях развода с Тарасовым

Обновлено в 09:41
Происшествия

В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

Обновлено в 07:32
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Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные дорожной картой, по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Общество

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:47
Политика

В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

Обновлено в 10:09
Авто

Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году

Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото, на котором её муж, перенёсший операцию на ноге, сидит в инвалидном кресле с костылями.
Обновлено в 10:14
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова

Обновлено в 09:15
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем

Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире.
Обновлено в 10:28
Кино

Путин поздравил Лунгина с 70-летием

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:41
Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено в 10:35
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика

Телеведущий с Украины обматерил Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Политика

Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Финансы

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя

Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.
Обновлено вчера в 07:11
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