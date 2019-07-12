Армия и оружие
В НАТО отреагировали на поставку С-400 ТурцииГЛАС.RU 08:18
Напомним, что договоренность на приобретение комплексов было подписано между Москвой и Анкарой еще два года назад, в 2017 году.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные дорожной картой, по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Политика
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Обновлено в 10:09
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото, на котором её муж, перенёсший операцию на ноге, сидит в инвалидном кресле с костылями.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем
Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире.
Обновлено в 10:28
Кино
Путин поздравил Лунгина с 70-летием
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:41
Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено в 10:35
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика
Телеведущий с Украины обматерил Путина
Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Финансы
Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала
Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя
Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.
Обновлено вчера в 07:11